Bloomberg сообщил о росте благосостояния богатейших россиян

С начала года они увеличили свои состояния на 11 миллиардов долларов

Самые богатейшие россияне увеличили за два месяца 2024 года свои состояния в общей сложности на 11 миллиардов долларов. Данные приводит агентство Bloomberg. Частично они основываются на анализе стоимости акций компаний.

Так, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал с начала года 3,86 миллиарда долларов. Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов за два месяца увеличил свое состояние на 2,08 миллиарда. Председатель совета директоров НМЛК Владимир Лисин заработал 1,49 миллиарда долларов. Все данные взяты из открытых источников.

Агентство Bloomberg с 2012 года составляет аналитическую записку о состоянии бизнесменов из ТОП 500 самых богатейших людей планеты.

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