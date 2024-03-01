В Москве простились с бывшим главой советского правительства Николаем Рыжковым

Его похоронят на Троекуровском кладбище

В Москве простились с Николаем Рыжковым. Крупный государственный деятель, председатель Совета министров СССР в эпоху перестройки - он ушел из жизни в минувшую среду, ему было 94 года.

На траурной церемонии в храме Христа спасителя присутствовали депутаты и руководители думских фракций, спикер и сенаторы верхней палаты парламента. Соболезнования семье выразил Владимир Путин, а также лидеры Армении и Азербайджана.

Николай Рыжков родился в Донецке. Работал на заводе, прошел путь от простого мастера до генерального директора. Был избран в ЦК КПСС, затем возглавил правительство.

Имя Рыжкова тесно связано с реформами Горбачева - попытками оживить советскую экономику. В 1991-м он участвовал в выборах президента. Позже был депутатом Госдумы, членом Совета Федерации.

Похоронят Николая Рыжкова на Троекуровском кладбище.

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