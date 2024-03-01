Запорожский губернатор рассказал о преимуществе ВС России в артиллерии

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал глава региона Евгений Балицкий.

Как подчеркнул политик в интервью РИА Новости, из-за этого превосходства российских военных противник не в состоянии "достойно огрызаться".

Балицкий также подчеркнул, что украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, поэтому трудно сказать, как они себя поведут.

Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут. Но из того, что я вижу, что дух хороший, настроение крепкое.

ВСУ между тем страдают от снарядного голода, а западные доноры мало чем могут помочь. Евросоюз не смог выполнить собственный план поставки Киеву миллиона артиллерийских снарядов к марту.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил новую инициативу в этом направлении. Политик заявил, что Париж сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Она займется поставками Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния.

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