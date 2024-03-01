В Москве проходит финал олимпиады по нейротехнологиям и когнитивным наукам

Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов
В Московском государственном психолого-педагогическом университете проходит финал Национальной технологической Олимпиады для старшеклассников по профилю "Нейротехнологии и когнитивные науки".
Школьники из 17 регионов работают в командах, решая реальные задачи, используют самое современное оборудование. Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов.
Олимпиада входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", ее результаты принимают более сотни российских университетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"