В Москве проходит финал олимпиады по нейротехнологиям и когнитивным наукам

Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов

В Московском государственном психолого-педагогическом университете проходит финал Национальной технологической Олимпиады для старшеклассников по профилю "Нейротехнологии и когнитивные науки".

Школьники из 17 регионов работают в командах, решая реальные задачи, используют самое современное оборудование. Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов.

Олимпиада входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", ее результаты принимают более сотни российских университетов.

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