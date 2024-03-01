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В Москве проходит финал олимпиады по нейротехнологиям и когнитивным наукам

11:49
  • пятница
  • 01 марта 2024

Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов

В Московском государственном психолого-педагогическом университете проходит финал Национальной технологической Олимпиады для старшеклассников по профилю "Нейротехнологии и когнитивные науки".

Школьники из 17 регионов работают в командах, решая реальные задачи, используют самое современное оборудование. Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов.

Олимпиада входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", ее результаты принимают более сотни российских университетов. 

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Нейротехнаука
Нейротехнаука
Нейротехнаука
Нейротехнаука
Нейротехнаука
Нейротехнаука
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