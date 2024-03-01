В России стартовала перепись лесных обитателей

Зимний учет проходит ежегодно и требует от специалистов не только знаний, но и хорошей физической подготовки

Мониторинг суточного наследа - на профессиональном языке это называется "тропление" - это своеобразная зимняя перепись лесного населения. Даже сейчас, в эпоху современных цифровых технологий - самый надежный способ.

Звериные следы измеряют, записывают, геолокацию фиксируют с помощью навигатора. Чтобы получить правильное представление о численности, нужно пройти около 100 километров на каждые 35 тысяч гектаров. Протяженность одного маршрута составляет порядка 10 километров вглубь леса. А потом еще нужно вернуться обратно к машине. Поэтому обход начинается рано утром, а заканчивается с наступлением сумерек.

Полученные данные собираются в единую базу. По особой формуле высчитывается относительный показатель плотности лесного населения на тысячу гектаров для каждого вида.

"В дальнейшем эта информация используется для формирования квот добычи охотничьих ресурсов. То есть то количество охотничьих ресурсов, которое разрешено к изъятию в рамках любительской спортивной охоты", - объяснила Ирина Комова, начальник информационно-аналитического сектора комитета по охране, регулированию и использованию объектов животного мира Ленинградской области.

Полученные цифры также подскажут, нужно ли регулировать численность отдельных видов дополнительно. Чтобы не допустить исчезновения других видов и даже обезопасить человека. Если в одной среде обитания слишком много волков - начинают исчезать косули и олени. Лисы могут являются переносчиками бешенства, кабаны - свиного гриппа.

Любопытно, но брачный период лоси и кабаны специально подходят ближе к автомобильным дорогам. Туда, где шумно. Чтобы хищники за ними не увязались.

Промысловые виды лесных зверей и птиц отслеживаются в течение всего года разными способами. К примеру, волков мониторят с помощью видеоловушек на подкормочных площадках, медведей считают по выходам из берлог. А сейчас все егеря страны готовятся к самой романтичной части своей работы - Всероссийскому учету вальдшнепа. Он начинается в конце апреля.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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