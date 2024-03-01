Западные СМИ ожидаемо исказили смысл послания Путина

Так, французская пресса стала приписывать российскому лидеру то, чего он не говорил

Более чем двухчасовое выступление Владимира Путина перед российским парламентом в прямом эфире транслировали на своих интернет-порталах многие мировые СМИ. Причем особое внимание оно вызвало на Западе. Но смотреть - смотрели, а услышали, что хотели. И теперь преподносят избирателям, читателям, зрителям: Россия якобы угрожает ядерным ударом.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с безответственной риторикой Владимира Путина. Лидеру государства, обладающего ядерным оружием, не подобает так говорить. У нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но мы продолжим внимательно за этим следить", - сказал Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Ещё дальше идет французская Le Figaro. Журналисты вложили в уста российского президента следующую псевдоцитату: "Российская империя не может существовать без войны". Впрочем, сами читатели все поняли правильно - на странице комментариев к статье о российской угрозе многие склонны винить в напряженности собственного президента. Французов можно понять: война с Россией - последнее, чего хотелось бы гражданам Пятой Республики.

Информативно и с осторожностью излагают тезисы Путина британская Telegraph и немецкий Spiegel: "Обращаясь к зарубежным странам, Путин сказал, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил развертывания сухопутных войск на Украине. Путин предостерег Запад от такого шага".

Цитируя нашего президента, предостерегают от такого шага собственных политиков и западные СМИ. Но мало кто из них дает слова Путина целиком, не вырывая из контекста. Где совершенно понятно: Россия первой никогда не нападет на Европу. Вот что в точности сказал российский президент: "Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира. И продолжают лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения".

Российский президент подчеркнул: Москва всегда готова к диалогу с Соединенными Штатами, как и со всеми заинтересованными странами. Только вот не везде почему-то хотят это слышать.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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