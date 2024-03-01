Возможный ответ России на изъятие активов встревожил Францию, Германию и ЕЦБ

Запад пытается избежать последствий в случае конфискации российских активов

Власти ФРГ и Франции, а также руководство Европейского центробанка опасаются последствий для западной финансовой системы в случае конфискации российских активов, заблокированных в рамках санкций. Об этом в четверг, 29 февраля, рассказали осведомленные источники.

Как отмечает Bloomberg, в Европе боятся опасаются не только ответных действий России в отношении европейских активов, но и потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) поручили экспертам "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения" в плане изъятия российских активов и последствий таких действий.

В Москве называли действия Запада в отношении российских активов воровством и грабежом, а также предупреждали, что не оставят эти шаги безответными. В Министерстве финансов России напомнили, что в нашей стране заморожено не меньше западных активов, чем на Западе — российских.

Политолог Дмитрий Орлов уточнял, что у России есть все необходимое для ответа Западу в широком смысле: IT, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная отрасль — все это толкает национальную экономику вверх и дает рост, необходимый в условиях внешнего санкционного давления.

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