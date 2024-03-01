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Сергей Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

09:50
  • пятница
  • 01 марта 2024

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек

Более 340 миллионов поездов совершили москвичи за первый год работы Большой кольцевой линии метро. По будням БКЛ пользуется свыше 1,3 млн человек, сообщил Сергей Собянин.

"Год назад мы вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным открыли сквозное движение по Большой кольцевой линии московского метро. Мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Крупнейшее в мире подземное метрокольцо протяженностью 70 км. Новое сердце московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда", – написал мэр.

Благодаря БКЛ улучшилась транспортная доступность всей Москвы. Новые маршруты и пересадки позволяют горожанам экономить до 45 минут в день. Для многих поездка на метро стала удобнее, чем на собственной машине или такси.

Подробнее — в личном блоге на сайте мэра.

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