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В самолет с пассажирами при посадке ударила молния

10:10
  • пятница
  • 01 марта 2024

ЧП произошло в США на внутреннем рейсе

В самолет, полный пассажиров, ударила молния. Борт в этот момент как раз заходил на посадку. ЧП произошло в США, лайнер летел из Форт-Майерса в Питтсбург. Об этом сообщает портал Aero Inside. 

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Источник отмечает, что пилоты приняли решение продолжить заход на посадку. Самолет штатно приземлился в Питтсбурге. Однако после осмотра выяснилось, что у лайнера поврежден вертикальный стабилизатор. 

Ранее молния разрушила взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея. В покрытии образовалась дыра. После этого пришлось на время закрывать ВПП. 

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