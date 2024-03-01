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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Крыму

10:12
  • пятница
  • 01 марта 2024

Ведется следствие

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали мужчину и женщину, планировавших теракты в Крыму по указанию спецслужб Украины. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанный мужчина планировал теракт на одном из транспортных объектов Крыма. Он также помогал украинским диверсантам, которые в мае 2023 года подорвали железную дорогу в Симферопольском районе.

Задержанная женщина, по данным ФСБ, завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота.

Ранее в Запорожской области удалось предотвратить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Задержаны трое украинцев, у них изъяли препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения.

Тем временем Следственный комитет России объявил, что завершено расследование террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. Обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

В ФСБ также рассказали, что на территории Херсонской области британская правительственная организация British Council осуществляла разведывательную деятельность через подконтрольные ей организации. Под их влияние попал, в частности, житель поселка Новая Маячка Сергей Чебукин. Но мужчина вовремя опомнился и сам пошел в правоохранительные органы.

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