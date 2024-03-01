Роструд напомнил о предстоящей короткой рабочей неделе

Это связано с тем, что 8 марта приходится на будний день

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом в пятницу, 1 марта, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Как указали в пресс-службе ведомства, праздник 8 марта в этом году приходится на будний день — пятницу. В связи с этим россиянам предстоит три выходных дня подряд, с 8 по 10 марта.

Длинному уикенду будет предшествовать сокращенная рабочая неделя — четыре дня вместо пяти, с 4 по 7 марта. При этом рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращен на час.

В Роструде уточнили, что это распространяется на россиян, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели.

Кроме того, Росструд напомнил в своем Telegram-канале, что в марте отмечать профессиональные праздники будут геодезисты и картографы (10 марта), коммунальщики (17 марта), метеорологи (23 марта), работники культуры (25 марта) и все, кто трудится в театрах (27 марта).

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