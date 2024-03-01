Политик не исключил возможность отправки натовского контингента на Украину

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева.

Как пишет Politico, Макрон уже неоднократно позволял себе заявления, за которые впоследствии ему приходилось оправдываться. Однако упоминание возможности отправки войск НАТО на Украину обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров и европейской общественности, которая все сильнее тревожится из-за развития украинского конфликта.

Чтобы продолжить поддержку Киева после слов Макрона, потребуется "коллективная сила убеждения всех европейских лидеров", подчеркивает издание. Попытки же продвинуть идею отправки войск на Украину только повысят риски отказа.

В итоге Макрон поставил киевский режим в трудное положение, остается только ждать в надежде, что в 2025 году ситуация изменится, резюмирует Politico.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за главой государства заявил, что отправка французских военнослужащих на Украину вполне возможна — солдаты ВС Франции могли бы защищать украинские границы. Сам Макрон заверил, что его слова были "взвешены и продуманы".

Следом за французским лидером отличился министр обороны США. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины в противостояние с Россией вступит НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американский политик не до конца понимает, что говорит, когда делает подобные заявления.

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