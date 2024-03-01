ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон подложил свинью Киеву своим заявлением о военных НАТО

10:37
  • пятница
  • 01 марта 2024

Политик не исключил возможность отправки натовского контингента на Украину

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева.

Стало известно, кем служат в ВСУ солдаты НАТО
"Цирк уродов": Медведев оценил заявления о вводе войск НАТО на Украину

Как пишет Politico, Макрон уже неоднократно позволял себе заявления, за которые впоследствии ему приходилось оправдываться. Однако упоминание возможности отправки войск НАТО на Украину обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров и европейской общественности, которая все сильнее тревожится из-за развития украинского конфликта.

Чтобы продолжить поддержку Киева после слов Макрона, потребуется "коллективная сила убеждения всех европейских лидеров", подчеркивает издание. Попытки же продвинуть идею отправки войск на Украину только повысят риски отказа.

В итоге Макрон поставил киевский режим в трудное положение, остается только ждать в надежде, что в 2025 году ситуация изменится, резюмирует Politico.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за главой государства заявил, что отправка французских военнослужащих на Украину вполне возможна — солдаты ВС Франции могли бы защищать украинские границы. Сам Макрон заверил, что его слова были "взвешены и продуманы".

Следом за французским лидером отличился министр обороны США. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины в противостояние с Россией вступит НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американский политик не до конца понимает, что говорит, когда делает подобные заявления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.