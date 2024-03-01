Большую партию кокаина обнаружили в бананах таможенники Санкт-Петербурга

Наркотические фрукты привезли с грузом из Бельгии

Крупную партию кокаина обнаружили в коробках с бананами сотрудники Балтийской таможни. Груз прибыл в Большой порт Санкт-Петербург из Бельгии. Всего в партии фруктов обнаружилось 11 килограмм наркотиков. Об этом сообщает портал 78.ru.

Стоимость такой партии запрещенного вещества - порядка 165 миллионов рублей. Кокаин был в виде коричневых брикетов, замотанных в полиэтилен. Что именно за вещество пытались ввезти в Россию, узнали сотрудники лаборатории.

Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК России - контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере. Это уже не первая попытка ввезти кокаин по этому маршруту. В конце января с мешками кофе пытались провезти 1200 килограмм наркотиков.

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