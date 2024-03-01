США и НАТО не нашли признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Российская ядерная доктрина носит сдерживающий характер

Североатлантический альянс в настоящий момент не видит непосредственной угрозы возможного применения Россией ядерного оружия. Такое заявление сделал в пятницу, 1 марта, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Этому предшествовало заявление Госдепартамента США аналогичного содержания. Спикер американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер признал, что Госдеп не видит признаков того, что Россия может готовиться к применению своего ядерного арсенала.

Тем не менее, в Вашингтоне заверили, что будут и дальше пристально следить за развитием ситуации, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил о недавно прозвучавших из Франции словах о возможности отправки войск НАТО на Украину. Президент отметил, что последствием такого шага станет ядерный конфликт, который приведет к уничтожению цивилизации.

При этом в Германии вновь опубликовали "план нападения" России на страны НАТО. В этом четырехфазном сценарии, в частности, говорится, что на определенном этапе не исключено применение российскими войсками химического, биологического и ядерного оружия.

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