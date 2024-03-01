Даниил Медведев заявил, что сыграет на Олимпиаде в Париже

Теннисист оговорился, что выйдет на корт, если позволит здоровье

Даниил Медведев заявил, что обязательно выйдет на корт на Олимпиаде в Париже в этом году. Теннисист признался, что, несмотря на сумасшедший график, Олимпийские игры будут в приоритете. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что будет играть, если будет здоров. Игры в Париже вносят напряжение в обычный ритм турниров у теннисистов. Сложности добавляет то, что постоянно приходится выходить на корты с разным покрытием: грунт, трава, снова грунт. Однако Медведев настроен на то, чтобы участвовать по возможности во всех соревнованиях.

Даниил Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге теннисистов-профессионалов. В настоящий момент он с успехом выступает на турнире в Дубае. Спортсмен уже вышел в полуфинал.

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