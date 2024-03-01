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Бизнес-кластер появится на Лужнецкой набережной к 2027 году

11:17
  • пятница
  • 01 марта 2024

Там построят два офисных здания

В Хамовниках построят два офисных здания. Одно их них будет девятиэтажным, второе – одиннадцатиэтажным. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, оба корпуса будут связаны визуально за счет прогулочного пространства. Для работников офисов предусмотрена велопарковка, подземный паркинг на 450 мест с зарядками для электромобилей и СИМ.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здания спроектированы в единой архитектурной концепции, особенность которой - панорамное витражное остекление.

"Девятиэтажное здание обращено боковым фасадом на Лужнецкую набережную и вместе с жилыми корпусами образует архитектурный ансамбль первой линии, перекликаясь геометрией форм и цветовыми решениями со зданием РАН на противоположном берегу Москвы-реки и исторической застройкой Хамовников.  Тема реки и водной глади поддерживается и в дизайн-концепции входных групп: через волнообразность линий, песочные тона, гладкие поверхности и обтекаемые формы, придающие интерьеру плавность и текучесть. Второе, 11-этажное, здание располагается в глубине кластера, являясь визуальным высотным акцентом пространства и формируя архитектурную ассоциацию с горным рельефом. В интерьерах ожидаемо присутствуют строгие прямые линии, треугольные формы, темные терракотовые оттенки, подчеркивающие брутальность и силу горной стихии", – сказал Кузнецов.

Завершить строительство планируется к 2027 году.

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