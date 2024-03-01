Москва успешно выполняет поручения президента по развитию среднего профобразования

Владимир Путин озвучил ряд поручений в послании Федсобранию

Власти столицы уже исполняют поручение президента России Владимира Путина, которое он дал во время послания Федеральному Собранию, по развитию среднего профессионального образования. Об этом в пятницу, 1 февраля, рассказал депутат столичного парламента Олег Артемьев.

Президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросам роста кадрового потенциала нашей страны. То, что задачи для этого направления теперь объединены в новый национальный проект "Кадры", закономерно – именно от качества кадров зависит рост экономики, а от уровня подготовки как инженеров, разработчиков, так и профессионалов рабочих специальностей зависит и технологический суверенитет страны.

Парламентарий отметил, что в Москве поручения президента уже успешно выполняются.

Уже ведется большая работа для сокращения кадрового дефицита – обновляется материально-техническая база колледжей, создаются мастерские и лаборатории, где обучение ведется на актуальной базе, только в 2024 году будут модернизированы 230 существующих учебных пространств, создано около 90 новых. Москва выступает площадкой, на которой идеи и предложения президента реализуются в пилотном режиме.

При этом, как добавил Олег Артемьев, повышается доступность этой ступени образования.

В московских колледжах создается 10 тысяч новых бюджетных мест. Кроме того, планируется изменить и программу обучения и уделить внимание материальной базе. Получить в течение двух – трех лет после школы новую, востребованную профессию, начать работать, достойно зарабатывать – это отличный жизненный и карьерный трек.

По мнению парламентария, такие возможности должны быть у семей с небольшим доходом.

Родители подростков уже сейчас должны понимать – имея хорошие оценки, ребенок может учиться бесплатно, получить профессию, спрос на которую будет только расти. Это и шанс привлечь в колледжи ребят, которые раньше видели для себя только путь в вуз. Изучать ИТ, робототехнику, 3D-технологии, БПЛА можно не только в самых модных вузах – эти профессии доступны в колледжах столицы. В этом разрезе особенно важен вопрос качественной профориентации для детей, и это было подчеркнуто в послании главы государства.

Парламентарий рассказал, что в Москве также создаются новые учебные площадки практической подготовки рядом с предприятиями – потенциальными работодателями. Внедряется и новый подход к оценке качества подготовки выпускников.

В Москве уже второй год реализуется уникальная практика – проведение квалификационного экзамена на присвоение разряда на базе работодателей в условиях реального производственного процесса. В случае успешного прохождения студент получает разряд и предложение о трудоустройстве. Помимо этого, на производствах стажируются и преподаватели колледжей для совершенствования навыков.

Олег Артемьев также рассказал, что с сентября 2023 года педагогам, сотрудникам и студентам 20 столичных колледжей стали доступны электронные сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ).

С прошлого года в Москве также начала работу дополнительная программа профориентации и профтестирования девятиклассников, в рамках которой ученики знакомятся с широким спектром профессий, получаемых в рамках СПО, и возможностями построения карьеры по окончании обучения.

Пройти профтестирование, определить свои сильные стороны и выбрать востребованную специальность можно в центре "Профессии будущего", рассказал депутат.

Опытные наставники помогают интерпретировать результаты теста и подобрать профессии, по которым прогнозируется высокая вероятность успешности обучения и работы для конкретного школьника. В рамках программы предусмотрены и встречи с родителями, где рассказывают о современном рынке труда, какие профессии востребованы и как они будут развиваться, какие сейчас зарплаты. Все это крайне важные сведения, которые помогают ребятам и их семьям сориентироваться, сделать правильный выбор.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин побывал в колледже "Энергия", где готовят специалистов почти по 60 специальностям в сфере металлургии, машиностроения, строительства, сельского хозяйства и IT. Политик подчеркнул, как важно активнее привлекать малый и средний бизнес к подготовке студентов в техникумах.

Российские власти тем временем решили расширить образовательные льготы для участников специальной военной операции и их детей на колледжи и техникумы. Им предоставят право на зачисление в такие учебные заведения в приоритетном порядке, независимо от оценок в школьном аттестате и наличия договора целевого обучения.

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