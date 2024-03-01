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Пятилетняя девочка загорелась от кухонной плиты

11:45
  • пятница
  • 01 марта 2024

Ребенок попал в реанимацию с сильнейшими ожогами

Пятилетняя девочка пострадала в Петербурге от газовой плиты. Ребенок потянулся за печеньем, когда огонь подпалил платье. Малышка вспыхнула как факел. Об этом сообщает портал Piter.tv. 

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У девочки многочисленные ожоги. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию. У ребенка пострадали руки, нога, шея, грудь и живот. Всего обожжено 22% тела. Все ожоги 2-3 степени. 

Семья полная и благополучная. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. 

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