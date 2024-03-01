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Начался отбор кандидатов на пост председателя Верховного суда России

11:59
  • пятница
  • 01 марта 2024

Заявки от претендентов принимаются по 22 марта

В Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) объявили об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда.
В Москве простились с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

Конкурс продлится три недели, заявки от претендентов принимаются до 22 марта включительно. Отбор осуществляется в соответствии с законом "О статусе судей в Российской Федерации".

Претендовать на замещение вакансии могут лица не моложе 35 лет, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы в юриспруденции не менее 10 лет.

Действующие судьи и судьи, находящиеся в отставке не больше трех лет, а также обладатели степеней кандидата или доктора юридических наук и почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" не должны при этом сдавать квалификационный экзамен. Для других претендентов экзамен обязателен, сообщает ТАСС.

Ранее в российской столице простились с Вячеславом Лебедевым, который более трех десятилетий возглавлял Верховный суд России. Он внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы: выступал за гуманизацию правосудия, при этом выступал против замены реального лишения свободы штрафами для осужденных за коррупцию.

6 февраля с Лебедевым встречался глава государства Владимир Путин. Они обсуждали, как сделать судебную систему более доступной и удобной для граждан. Президент отмечал, что развивается и электронная форма работы с гражданами судов различных инстанций.

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