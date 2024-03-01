Начался отбор кандидатов на пост председателя Верховного суда России

Заявки от претендентов принимаются по 22 марта

В Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) объявили об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда.

Конкурс продлится три недели, заявки от претендентов принимаются до 22 марта включительно. Отбор осуществляется в соответствии с законом "О статусе судей в Российской Федерации".

Претендовать на замещение вакансии могут лица не моложе 35 лет, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы в юриспруденции не менее 10 лет.

Действующие судьи и судьи, находящиеся в отставке не больше трех лет, а также обладатели степеней кандидата или доктора юридических наук и почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" не должны при этом сдавать квалификационный экзамен. Для других претендентов экзамен обязателен, сообщает ТАСС.

Ранее в российской столице простились с Вячеславом Лебедевым, который более трех десятилетий возглавлял Верховный суд России. Он внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы: выступал за гуманизацию правосудия, при этом выступал против замены реального лишения свободы штрафами для осужденных за коррупцию.

6 февраля с Лебедевым встречался глава государства Владимир Путин. Они обсуждали, как сделать судебную систему более доступной и удобной для граждан. Президент отмечал, что развивается и электронная форма работы с гражданами судов различных инстанций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"