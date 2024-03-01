Захарова отреагировала на запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

У немецкой прессы появился повод задать вопросы министру иностранных дел Германии

Российский МИД отреагировал на публикацию главреда RT Маргариты Симоньян об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами ударов по Крымскому мосту. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, у прессы Германии появился повод доказать свою независимость.

"Интересно, что на этот счёт думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем TG-канале, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Также в ходе беседы военные ФРГ раскрыли давнее участие в конфликте на Украине американцев и британцев.

"Сорок минут пленительного аудио. В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?", - написала Симоньян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"