Чемпионка России по бодибилдингу случайно подожгла себя в машине

Спортсменка неудачно прикурила во время движения авто

Экс-чемпионка России по бодибилдингу Ольга Богрунова попала в тяжелом состоянии в реанимацию. Она получила ожоги тела, когда пыталась закурить в машине. Об этом сообщает РИА "Новости". Агентство отмечает, что пострадавшую госпитализировали в институт имени Склифосовского.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что девушка пыталась прикурить во время движения автомобиля. От огня зажигалки вспыхнули волосы. Пострадавшая получила ожоги лица и рук.

Ольга Богрунова - абсолютная чемпионка России по бодибилдингу. В настоящее время она занимается тренерской работой и популяризацией этого вида спорта в России.

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