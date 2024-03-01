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Чемпионка России по бодибилдингу случайно подожгла себя в машине

12:25
  • пятница
  • 01 марта 2024

Спортсменка неудачно прикурила во время движения авто

Экс-чемпионка России по бодибилдингу Ольга Богрунова попала в тяжелом состоянии в реанимацию. Она получила ожоги тела, когда пыталась закурить в машине. Об этом сообщает РИА "Новости". Агентство отмечает, что пострадавшую госпитализировали в институт имени Склифосовского. 

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Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что девушка пыталась прикурить во время движения автомобиля. От огня зажигалки вспыхнули волосы. Пострадавшая получила ожоги лица  и рук. 

Ольга Богрунова - абсолютная чемпионка России по бодибилдингу. В настоящее время она занимается тренерской работой и популяризацией этого вида спорта в России. 

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