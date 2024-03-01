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Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

12:17
  • пятница
  • 01 марта 2024

Их создали для ремонта вертолетов

Две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях появились в Московском авиацентре. Об этом в пятницу. 1 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, они были созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра.

Первая – это передвижная мастерская со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. Она сделана на базе КаМАЗ. Вторая машина – это кран-манипулятор, изготовленный на базе "Урала", – для перевозки, установки тяжелых компонентов и механизмов.

Прежде при ремонте приходилось заказывать автокран в других организациях, из-за этого увеличивался простой вертолета. Теперь же Московский авиацентр сможет своими силами и быстро ремонтировать и обслуживать вертолеты.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице. Санавиацию задействовали для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также госпитализации больных. Восемь раз вертолеты были задействованы в тушении крупных возгораний.

В мае 2023 года Московский авиационный центр отмечал 20-летний юбилей. Поздравляя его сотрудников, Сергей Собянин напомнил, что они спасают жителей города в чрезвычайных ситуациях: вертолеты прибывают на вызов в любую точку столицы в среднем за 10–15 минут.

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Машины для Московского авиацентра
Машины для Московского авиацентра
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