Володин призвал добиться от бундестага расследования связи ФРГ с атаками на Крымский мост

Нужно направить германскому парламенту такой запрос, считает политик

Необходимо направить в бундестаг требование о расследовании после информации о записи обсуждения немецкими офицерами планов ударов по Крымскому мосту. Такое мнение в пятницу, 1 марта, высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост будет вынесен на ближайшее заседание нижней палаты российского парламента.

Володин заявил, что руководство ФРГ должно дать объяснение по информации об обсуждении немецкими офицерами атаки на Крымский мост, сообщает ТАСС.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у прессы Германии появился повод доказать свою независимость, а у российских журналистов — актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве.

Поводом для этого стало заявление главреда RT Маргариты Симоньян о том, что она располагает доказательствами планов Берлина поучаствовать в бомбежке Крымского моста украинскими военными. Журналист пояснила, что у нее есть записи обсуждений этого вопроса офицерами армии ФРГ.

Официальный Берлин пока не прокомментировал данные сообщения по существу.

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