Большой кольцевой линии - год: как она работает сегодня и что ее ждет в будущем

За первый год по БКЛ было совершено более 340 миллионов поездок

Сегодня - ровно год как замкнулась Большая кольцевая линия метро. В своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил тех, кто вложил свои силы, знания и частичку души в строительство нового сердца московского метро.

За первый год по БКЛ совершено более 340 миллионов поездок. Каждый будний день кольцом пользуются свыше миллиона 300 тысяч человек. Большая кольцевая линия улучшила транспортную доступность всей Москвы. Новые маршруты и более короткие пересадки позволяют экономить до 45 минут в день. Более 10% поездок по БКЛ совершают и новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом. Теперь ехать на метро для них стало удобнее, чем садиться за руль собственной машины или вызывать такси.

Год назад "второе сердце столицы", так еще называют Большую кольцевую линию метро, забилось в ритме города. А где, как не под землей чувствуется пульс мегаполиса. И переоценить такую пользу невозможно. Комфорт - главное, что выделяют пассажиры. Не только потому, что на БКЛ курсируют поезда последнего поколения. Здесь каждая станция - произведение искусства. Архитектор Арсений Борисенко оформлял одну из самых красивых платформ – "Нагатинский затон". Стены украшают 12 мозаичных панно с изображением рыб, обитающих в Москве-реке. Каждое собиралось вручную из сотен разноцветных камней и не только.

"Почти в каждом панно можно найти разные неожиданные штуки. Здесь есть раковины, здесь есть стеклянные элементы, есть значки, бусы", - рассказывает Борисенко.

БКЛ - самый сложный инфраструктурный проект в современной России. В семи местах линия проходит под водой. На "Электрозаводской" - еще и мощные грунтовые воды. Именно поэтому переход с Большой кольцевой на Арбатско-Покровскую еще строят. Вода била из всех щелей, и чтобы все загерметизировать, потребовалось немало времени и колоссальные усилия.

"Данная пересадка сооружалась горным способом на глубине более 30 метров. Это сложные инженерно-геологические условия, сопровождающиеся обильным водопритоком. Чтобы подавить водоприток, мы делали цементирование грунтов", - объяснил Роман Евтушенко, директор проекта дивизиона строительства метро компании-подрядчика.

Еще два тяжелейших проекта на БКЛ - станции глубокого заложения "Рижская" и "Марьина Роща". Их прокладывали закрытым способом в 70 метрах от поверхности. Тоннеле-проходческие машины начинали движение из котлована глубиной в 10 этажей. В нем же расположили крупнейшую тягово-понизительную подстанцию.

"На каждой станции находится примерно 25 тысяч единиц оборудования. И в среднем, в зависимости от станции, 800 километров кабеля. То есть для того, чтобы пассажиры поехали по БКЛ по 31 станции, которые запустили в прошлом году, необходимо было смонтировать порядка 25 тысяч километров кабелей, что фактически больше, чем половина экватора", - отметил Александр Мягков, главный инженер компании-подрядчика.

БКЛ кардинально изменило движение всего городского транспорта в Москве. Ежедневно ей пользуются почти полтора миллиона человек. Но линия способна принять и больше.

"Мы продолжим вопрос, связанный с интеграцией, связанный с созданием дополнительных переходов на существующие радиусы. Где-то, возможно, потребуется реконструкция действующих переходов, но мы так и планировали во втором этапе", - указал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Большая кольцевая переплетается с другими линиями - всего полсотни пересадок. Она самая длинная в мире – 70 километров. Экс-чемпион - Пекин (57 километров). Она длиннее любого железнодорожного тоннеля. Например, тот, что под Ла-Маншем, - всего 50 километров. Но главное достижение - это экономия времени, которого москвичи за год работы нового кольца сберегли уже в сумме больше чем на век.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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