В больнице имени Кончаловского появился новый ангиографический комплекс

Он позволяет делать сложнейшие операции без разрезов

Еще вчера Виктор Григорьевич был на операционном столе, а уже сегодня планирует пройтись по коридору больницы. И это не бравада - врач одобряет, хоть и не спускает глаз с пациента. В больницу имени Кончаловского мужчину госпитализировали с атеросклерозом. Это распространенная патология, которая поражает сосуды. Но случай пациента оказался редким. Из-за болезни у него перестала правильно функционировать подключичная артерия. Часть организма фактически лишилась нормального кровоснабжения. О диагнозе мужчина узнал на диспансеризации, что и спасло его.

В больнице оказалось, что небольшая бляшка на сосуде - на самом деле большая проблема. Затягивать с операцией было нельзя.

"Это приводит к тому, что постепенно сосуды зарастают. И в зависимости от того, какой орган зарастает и питается этой артерией, возникает та или иная симптоматика. Это может быть либо инсульт, если речь идет о сонных артериях, либо инфаркт, если речь идет о коронарных артериях", - объяснил Павел Куранов, заведующий отделением сосудистой хирургии городской клинической больницы имени Кончаловского.

Cегодня заболевания сосудов уже не кажутся такими страшными. С ними стало справляться намного легче благодаря современным ангиографическим операционным. Врачи используют рентген-аппарат, который помогает увидеть маршрут через здоровые сосуды к поврежденным и установить стент - крошечную металлическую конструкцию, которая улучшает кровоснабжение.

Вне зависимости от сложности вмешательства врачи тратят в несколько раз меньше времени, чем раньше, что, конечно, влияет на результат лечения.

"На данном комплексе, который будет работать 24 часа в сутки, мы сможем выполнять весь спектр всех вмешательств. Самое главное, что только на этом комплексе мы сможем фактически вдвое увеличить количество операций и проводить до полутора тысяч вмешательств в год", - указал Алексей Погонин, главный врач городской клинической больницы имени Кончаловского.

Современные ангиографические операционные помогут сократить количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты подчеркивают, что многое зависит от своевременного обращения самих пациентов за помощью к врачам.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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