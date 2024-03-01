Театр имени Пушкина покажет эксцентрическую комедию положений

Декораций - минимум, зато каждый костюм оригинален

В Театре имени Пушкина предлагают путешествие в Италию. Море, пляж, курортный городок. На гастроли в него приезжает небольшая театральная труппа. Актеры репетируют, выясняют отношения. Отчаянно экономят, готовят обеды и ужины в номерах гостиницы. И все бы ничего, да только вот импресарио Альберто влюбился. И не подозревая, что избранница - замужем. И даже ждет ребенка.

"У меня достаточно романтический герой, то есть я не играю актера, я играю молодого человека, который очень сильно обжигается, его обманули, то есть у меня более драматическая линия в этом спектакле, нежели комедийная", - рассказывает актер Владимир Жеребцов.

Это одна из ранних пьес итальянского драматурга, актера, режиссера и просто любимца неаполитанцев Эдуардо де Филиппо. Сюжеты ему подчас не надо было и выдумывать. Он сам буквально вырос на сцене: мама - костюмер, отец - известный актер Эдуардо Скарпетта. А уже со своей театральной труппой Эдуардо де Филиппо объездил почти весь мир. И часто играл в своих комедиях.

Пьесу "Человек и джентльмен" ставили еще в СССР. И неслучайно театры к ней постоянно возвращаются.

"Не хватает у нас юмора - не поверхностного, а все-таки такого глубокого юмора, в котором есть место и смеху, и сопереживанию", - отмечает режиссер Олег Пышненко.

Публике, кстати, расслабиться не позволят - она тоже участница спектакля, часть его проходит буквально в зрительном зале.

"В этом спектакле одни плюсы - это хорошее настроение, прекрасные актеры, красивые костюмы, декорации", - продолжает Жеребцов.

И к удовольствию зрителей - непредсказуемый финал!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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