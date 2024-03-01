Соглашение так и не было подписано по вине Украины

В Сети оказались подробности о проекте мирного соглашения между Россией и Украиной, которое было согласовано делегациями двух государств на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

Как сообщает The Wall Street Journal, в числе условий был абсолютный отказ Киева от присоединения к НАТО и иным военным блокам при сохранении права Украины вступить в Евросоюз.

Российская принадлежность Крыма признавалась, в случае подписания документа, Украиной, а будущее Донбасса и Новороссии (на тот момент ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области еще не вошли в состав России) должно было стать предметом личных переговоров президентов России и Украины.

Иностранное оружие и войска не могут быть направлены на Украину. Украинская армия должна была быть сокращена до определенного размера: не больше 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий, дальность ракет — до 40 км. Украина же хотела оставить 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

В проекте мирного соглашения обсуждались и иностранные гарантии безопасности.

Безопасность Украины по этому договору должна была быть гарантирована иностранными державами, в число которых в документе включены США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны возлагалась бы ответственность защищать Украину, если договор будет нарушен. Россия также хотела добавить Белоруссию в качестве гаранта, а Украина — Турцию.

Ранее Борис Джонсон, возглавлявший в то время британский кабмин, заверил, что не имеет отношения к прекращению мирных переговоров между Россией и Украиной, а сообщения о его причастности к срыву подписания мирного соглашения являются "полным бредом" и "российской пропагандой".

Политолог Сергей Марков заявил, что, обсуждая пресловутый план Зеленского, Запад в идеале хочет "принудить Россию вообще к своего рода капитуляции", чтобы наша страна "вывела войска и начала выплачивать репарации". Эксперт допустил, что "Москве под видом переговоров о мире в Швейцарии просто предъявят ультиматум".

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