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Подпольщики в Херсоне уничтожили сотрудников СБУ

12:59
  • пятница
  • 01 марта 2024

О проведенной спецоперации рассказал глава региона Владимир Сальдо

Подпольщики в Херсоне уничтожили сотрудников Службы Безопасности Украины, которых в город откомандировали из Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Херсонской области Владимир Сальдо.  Он добавил, что пророссийски настроенные граждане вычислили адреса проживания служащих СБУ и ликвидировали их. 

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В Херсоне продолжается проведение насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Кроме того, по словам Сальдо, местных жителей терроризируют сотрудники территориального центра комплектования. А украинские военнослужащие грабят мирное население. 

В своей публикации глава Херсонской области просит все понимать правильно. Ведь в городе творится "ужасающий эксперимент над психическим и физическим состоянием людей". И то, что делает подполье, лишь "помогает сберечь семьи херсонцев". 

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