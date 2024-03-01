Подпольщики в Херсоне уничтожили сотрудников СБУ

О проведенной спецоперации рассказал глава региона Владимир Сальдо

Подпольщики в Херсоне уничтожили сотрудников Службы Безопасности Украины, которых в город откомандировали из Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что пророссийски настроенные граждане вычислили адреса проживания служащих СБУ и ликвидировали их.

В Херсоне продолжается проведение насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Кроме того, по словам Сальдо, местных жителей терроризируют сотрудники территориального центра комплектования. А украинские военнослужащие грабят мирное население.

В своей публикации глава Херсонской области просит все понимать правильно. Ведь в городе творится "ужасающий эксперимент над психическим и физическим состоянием людей". И то, что делает подполье, лишь "помогает сберечь семьи херсонцев".

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