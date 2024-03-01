В Армении опровергли обсуждение выхода из ЕАЭС

При этом страна приостановила членство в ОДКБ

Власти Армении не обсуждают вопрос выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал в пятницу, 1 марта, вице-спикер парламента Армении, специальный представитель в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

Политик не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что "такой вопрос не стоит в повестке", сообщает РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва никогда не была инициатором какого-либо охлаждения в связях с Арменией. При этом он напомнил, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва строит свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимовыгодности всех участников этих процессов. По мнению политика, вряд ли в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ или ОДКБ.

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