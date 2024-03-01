Москвичи намекнули зиме, что пора "сворачиваться"

Пришла долгожданная весна

В музее-заповеднике "Коломенское" заметили нечто странное: снег на склонах свернулся в рулоны. Москвичи подумали: редкое явление? Все оказалось не так просто.

Влажный и рыхлый снег при нулевой температуре может принимать причудливые формы, но для этого нужны очень сильные порывы ветра. Их-то как раз и не наблюдалось.

В парке подозревают, что завитки - заслуга не природы, а человека. Вероятно, так 1 марта горожане намекнули зиме: пора сворачиваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"