Игорь Капатов умер после операции на сердце

Актер был "голосом" Мишутки из "Спокойной ночи, малыши"

Актер Игорь Капатов скончался накануне на 71 году жизни. Как сообщила его жена в интервью ИА Регнум, мужчина умер от осложнений после операции на сердце. Ему делали шунтирование в клинике, а после операции развилась инфекция.

Вдова отметила, что сейчас ей сложно говорить о причинах смерти мужа. Пока она занимается похоронами.

Сообщение о смерти артиста опубликовал Башкирский государственный театр кукол. Там Капатов служил сразу после окончания в 1953 году Горьковского театрального училища искусств. В 2001 года артист перебрался в Москву. С 2003 по 2016 год работал в программе "Спокойной ночи, малыши".

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