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Кремль ответил на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России

13:38
  • пятница
  • 01 марта 2024

Ллойд Остин допустил такую возможность в случае поражения Украины

Заявление американского министра обороны Ллойда Остина о том, что поражение Украины повлечет за собой конфликт между НАТО и Россией, является безответственным. Такое заявление сделал в пятницу, 1 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как отметил спикер Кремля, "мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, а теперь еще и из-за океана".

По словам Пескова, подобные высказывания подтверждают, что "НАТО считает Украину своей территорией", а значит, подтверждается "правильность и оправданность специальной военной операции", сообщает "Интерфакс".

После того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины в противостояние с Россией вступит НАТО, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американский политик не до конца понимает, что говорит, когда делает подобные заявления.

Российский лидер Владимир Путин напомнил о недавно прозвучавших из Франции словах о возможности отправки войск НАТО на Украину. Президент отметил, что последствием такого шага станет ядерный конфликт, который приведет к уничтожению цивилизации.

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