Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом для России

Его также можно воспринимать как предвыборную программу

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенное 29 февраля, является, по сути, самым квалифицированным прогнозом развития страны. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя российского лидера попросили высказать оценку посланию Владимира Путина. В ответ Песков заявил, что оно "оценивается весьма-весьма высоко", сообщает РИА Новости.

Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации.

Также спикер Кремля подтвердил, что нынешнее послание Владимира Путина можно воспринимать как его предвыборную программу — он знает, что делать и на кого опираться при реализации этих планов.

Послание-2024 оказалось рекордно продолжительным: президент выступал 2 часа 6 минут 38 секунд. Дмитрий Песков объяснил, что это во многом предвыборная программа кандидата на предстоящих президентских выборах, а потому освещался широкий спектр тем и вопросов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал послание главы государства неординарным, отметив, что оно, по существу, задает четкое развитие страны на ближайшие пять лет по всем направлениям.

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