ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом для России

13:59
  • пятница
  • 01 марта 2024

Его также можно воспринимать как предвыборную программу

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенное 29 февраля, является, по сути, самым квалифицированным прогнозом развития страны. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Западные СМИ ожидаемо исказили смысл послания Путина
Путин уверен в себе: реакция западных СМИ на послание президента
Вызовы времени: как в России отреагировали на послание Путина

Представителя российского лидера попросили высказать оценку посланию Владимира Путина. В ответ Песков заявил, что оно "оценивается весьма-весьма высоко", сообщает РИА Новости.

Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации.

Также спикер Кремля подтвердил, что нынешнее послание Владимира Путина можно воспринимать как его предвыборную программу — он знает, что делать и на кого опираться при реализации этих планов.

Послание-2024 оказалось рекордно продолжительным: президент выступал 2 часа 6 минут 38 секунд. Дмитрий Песков объяснил, что это во многом предвыборная программа кандидата на предстоящих президентских выборах, а потому освещался широкий спектр тем и вопросов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал послание главы государства неординарным, отметив, что оно, по существу, задает четкое развитие страны на ближайшие пять лет по всем направлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.