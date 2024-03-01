Крайние меры: в США пытаются не допустить приход Трампа к власти

Аналитики предсказывают, что демократы могут устроить в США цветную революцию

В разгаре предвыборная кампания в США. Причём, там она идет довольно витиевато. В ряде штатов - как, например, в Мичигане - Дональд Трамп уверенно выигрывает праймериз. Впрочем, как и Джо Байден. В других же, например, в Иллинойсе, Мэне и Колорадо бывшему главе государства запрещают баллотироваться на президентских выборах и там ждут решения Верховного суда США. Особой пикантности процессу добавляет то, что по всем последним опросам Трамп уверенно лидирует на грядущих выборах.

Джо Байден, скорее, жив, чем мёртв. Так можно перевести заключение врача Белого дома после ежегодного осмотра действующего президента США. 28 февраля Белый дом опубликовал результаты медосмотра, из которого следует, что Байден по-прежнему испытывает проблемы с дыханием во время сна и у него прогрессирует артрит – особый дискомфорт вызывает левое бедро.

Именно из-за этих двух недугов американский президент медленно думает и часто забывает слова, а также медленно ходит и часто спотыкается. И хотя западная пресса над 81-летним Байденом откровенно издевается, по мнению врача Белого дома, Джо всё ещё способен исполнять обязанности президента. Впрочем, такое заключение, кажется, удивляет даже самого Байдена.

Но, главное, как и в прошлом году, Байден не проходил тестирование на умственные способности – или полученные результат скрывают. Хотя республиканцы по инициативе Ронни Джексона – бывшего врача Белого дома - уже направили в администрацию пять писем с требованием проверить голову президента.

Подначивает Байдена и Дональд Трамп, 29 февраля 77-летний кандидат в президенты отчитался, что с успехом прошёл аж два когнитивных теста и призвал Байдена повторить трюк. У пресс-секретаря Белого дома от таких разговоров уже кажется сдают нервы:

"Президенту не нужна оценка умственных способностей. Это не моё мнение, а врачей. Президент проходит когнитивный тест каждый день, исполняя обязанности главы государства, переходя от одной темы к другой, он детально понимает суть этих тем".

Вот как раз с пониманием сути тем у Байдена большие проблемы. Например, американская пресса уже неделю в шоке от того, что Джо не прекращал лизать мятное мороженное, когда отвечал на вопрос о военном конфликте в секторе Газа, в то время как именно США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития.

Не простили Байдену легкомысленного отношения к трагедии и жители штата Мичиган. На следующий день после нелепой выходки Джо в штате как раз проходили праймериз и результаты Белый дом, мягко говоря, удивили. Байден хоть и получил большинство голосов, но неожиданно аж 100 тысяч местных демократов пошли против своего лидера. Они устроили протестное голосование и выбрали безымянного кандидата, потому что выступают против поддержки Израиля в войне в секторе Газа и хотят, чтобы Байден к ним прислушался.

Если Байден не остановит войну в секторе Газа, демократы из штата Мичиган уже гарантировали 46-му президенту поражение на грядущих выборах. И эта угроза звучит по-настоящему серьёзно, потому что Мичиган относится к колеблющимся штатам, где позиции республиканцев и демократов равны, поэтому на финальных голосованиях борьба идёт буквально за каждый голос.

"Байдена не поддерживают не только американцы арабского происхождения, но и также американские евреи, а ещё католики и мусульмане. И огромное количество чернокожих американцев выразили своё недовольство действиями Байдена в Газе. Так что этот эффект, вслед за Мичиганом, может повториться и в других штатах", - заявила Брианна Джой Грэй, политический комментатор The Hill.

И бить тревогу действительно пора - на праймериз в том же Мичигане, но уже среди республиканцев, Трамп одержал очередную уверенную победу – и это пятый покорённый штат в рамках предварительного голосования. Так что пока, по данным опросов, если бы выборы прошли прямо сейчас, то однозначно победил бы Трамп.

Аналитики предсказывают, что демократы ради того, чтобы остановить Трампа, могут пойти на крайние, но проверенные меры. А именно устроить в Америке цветную революцию. Звучит странно и неправдоподобно, потому что именно в США базируется главный куратор всех цветных революций – 93-летний Джордж Сорос. И, по идее, беспорядки ему ни к чему - но это так только кажется. Дело в том, что в 2023 году Сорос-старший поставил во главе своей гигантской империи Сороса-младшего. И наследничек сразу же продемонстрировал свои амбиции.

"Он уже пообещал 1,5 миллиона долларов потратить на то, чтобы не дать Трампу победить на выборах 2024 года. И он действительно может немало попить крови Трампу. Перед выборами и если Трамп победит на выборах", - отметил Малек Дудаков, американист.

Ну а Трамп – это и есть главный враг либеральной американской элиты – именно её он называет вашингтонским болотом и грозится осушить. В первый президентский срок не получилось – теперь обещает покончить с этим грязным делом во второй заход. Но американские аналитики боятся, что Трамп в одиночку не справится.

Официально началом новой стадии войны против Трампа можно считать обожаемый американцами праздник – День влюблённых. Именно 14 февраля 38-летний Алекс Сорос опубликовал в одной из социальных сетей фотографию, на которой он нежно обнимает 47-летнюю Хуму Абедин - главную соратницу Хиллари Клинтон. Кажется, что влюблённая парочка специально отправилась в Париж, чтобы насладиться романтической обстановкой, но на самом деле такие циничные женщины, как Абедин, просто так по ресторанам не ходят.

"Я сильно сомневаюсь, что есть какая-то любовная связь между ними. Скорее, это образование такого политического союза – между одним агентом хаоса – Сороса-младшего – и с другой стороны другой агенткой хаоса - Хумой Абедин. Потому что Абедин связана с кланом Клинтонов – это раз, а, во-вторых, связана "Братьями мусульманами" (запрещенная в России организация)", - заявил Малек Дудаков.

Пока же и Трамп, и Байден пытаются заработать очки на границе Америки. 29 февраля оба отправились в Техас, сейчас в штате сразу две катастрофы – страшные пожары и не менее страшное нашествие беженцев. Причём, если пожар – явление временное, то нелегальные мигранты благодаря Байдену превратились в затяжное стихийное бедствие. Техас даже угрожает выходом из США. И находится на грани гражданской войны. В ближайшие дни ситуация может обостриться, потому что Байден прилетал в Техас, чтобы бунтарей пристыдить, а Трамп - чтобы поддержать.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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