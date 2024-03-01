Волонтеры со всей России помогают бойцам СВО

Миллионы людей объединились, отметил президент

Фронту помогает вся страна. И не только на уровне властей. Простые люди, глубинный наш народ без просьб и указаний, единственно по велению сердца собирают для наших парней на фронте гуманитарные грузы, от носков и сигарет до дронов и неубиваемых "буханок". Миллионы людей, как подчеркнул в послании президент, объединились, и их помощь бесценна. На передовой, там, где труднее всего, бойцы видят - народ и армия действительно едины.

В субботу в автосервисе непривычно тихо, большинство сотрудников отдыхает. В отличие от Алексея и Ильи, которые не прочь выйти на смену даже в выходной день. Тем более, когда на подъемнике не просто автомобиль, а будущая армейская машина. С начала СВО подвижники волонтерской организации "Бравес" отправили на фронт более 20 отремонтированных транспортных средств.

"Нива" – редкий случай. Чаще всего "в призывники" записывают УАЗики. Советские "буханки" изначально и создавались под задачи Минобороны. Дешёвые, вместительные и суперпроходимые. Если, конечно, вообще на ходу.

Какие-то машины подарили, какие-то выкупили на собранные средства. Некоторые автомобили – настоящие ветераны труда - поступают в автосервис вообще без признаков жизни. Впрочем, талантливые и любящие свое дело мастера готовы браться за любую работу бесплатно. На то, чтобы восстановить даже самый, казалось бы, безнадёжный автомобиль уходит не больше трех недель.

Отслеживать судьбу своих "новобранцев" получается не всегда. Однако порой весточки с фронта все же долетают. Например, этот УАЗик уже много месяцев на службе. Доставляет на передовую грузы, гуманитарную помощь, а если нужно, вывозит раненых. На фоне виднеется донецкий аэропорт, слышны удары артиллерии.

В зону СВО готовые автомобили отправляют не пустые: кузов под завязку набит всевозможной гуманитаркой. Военные дроны, рации, теплые вещи, продукты и даже противотепловизорные одеяла. Изобретение волонтеров движения "Зов Илима" Иркутской области.

Подходящие материалы и порядок укладки подбирали более 10 месяцев. Основная сложность заключалась в том, чтобы сделать одеяла безопасными, но в то же время большими и легкими. Где-то советовались с бойцами, где-то помогал интернет. В результате получились непромокаемые, но главное – непроницаемые для инфракрасных лучей тепловизора одеяла. Постепенно заготовку начали использовать и для пошива одежды.

Делать секрет из своей технологии волонтеры не стали. С радостью делятся рецептом пошива с другими добровольческими организациями. Однако настойчиво просят не экономить на материалах. Ведь, заменив всего один слой на менее качественный, можно получить не средство маскировки, а готовую мишень.

Каждое изготовленное одеяло волонтеры проверяют лично – с помощью тепловизоров и приборов ночного видения. Наловчившись, добровольцы успевают отшивать по несколько образцов в день.

И продолжают совершенствовать технологию. Чтобы сделать позицию бойцов незаметной для коптеров, к одеялам начали пришивать маскировочные сетки. Как, например, эти – изготовленные активистами челябинского движения "Все для победы. Копейск".

Наиболее подходящий материал для сетей – спанбонд, из которого обычно изготавливают теплицы. Закупать качественное полотно приходится в Москве или Санкт-Петербурге. Прочный, надежный, да еще и на любое время года. Зимой самая ходовая расцветка "грязный снег". Сначала ленты для сетей нарезали вручную. Пока один из волонтеров не изготовил специальный станок.

Помимо сетей, активисты отправляют на фронт отопители, сушилки, нагрудники, продукты питания. Только то, о чем просят бойцы в волонтерском чате – ничего лишнего и бесполезного. Каждая заявка отрабатывается индивидуально и на любом направлении. Здесь не делят солдат на своих – челябинских – и чужих. Главное, чтобы груз прибыл как можно скорее и сделал работу наших ребят немного легче.

Лукино – крохотная деревня в Тульской области с населением всего 500 человек. Однако, когда одна из жительниц бросила клич, неравнодушные сельчане разом смогли собрать полторы тонны гуманитарного груза для фронта. Постепенно личная инициатива переросла в целое движения. Администрация поддержала и выделила помещение в доме культуры. Теперь здесь всё так же читают стихи, но уже за работой.

Слух о движении "Патриоты России" быстро разлетелся по округе. Добровольцы из соседних населенных пунктов, расположенных порой за 12 километров, приезжают в Лукино почти каждый день. В выходные, праздники, в любую погоду. Кто-то же трудится на дому. Отшивают госпитальные подушки, белье, косынки. А ещё отправляют на фронт сушат овощи для супов.

Поддержка, которая складывается в прочный и надежный тыл. И неважно, сколько человек приложили к этому руку. Важно, что каждая просьба может быть услышана.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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