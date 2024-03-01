"Колосс на глиняных ногах": Зеленский потерял значение для США

Запад устал от президента Украины

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд для получения "разъяснений о легитимности" Зеленского после того, как в мае закончится пятилетний срок его полномочий. Многие политологи уверены, что запрос - это такой хитрый ход, который так любят украинские власти для получения ответа, подтверждающего полномочия Зеленского еще на некий срок, или в идеале "до победы". В пользу этого варианта говорят и звучащие из Киева заклинания про "Майдан-3", который якобы готовится русскими как раз к моменту завершения срока Зеленского. Впрочем, проблема таких, как он, в нежелании признать очевидное. Американцы очень не любят неудачников. И теперь актер Зеленский имеет все шансы – причем, наяву, а не на экране - сыграть в ремейке знаменитого фильма "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"

Зеленскому с его пикирующей популярностью хотят подстелить соломки. Спасти пока еще официального руководителя киевского режима от народного гнева пытаются уже несколько месяцев. Схема простая – выставить вечно небритого комика справедливым спасителем нации. Для этого, например, в Раду недавно и прислали сырой закон о мобилизации. Если бы его приняли, то на фронт могли отправлять даже одноглазых инвалидов. Но Зеленский якобы вмешался и убрал этот пункт из списка. Разумеется, такой подход должен продемонстрировать заботу об украинцах. Как и запрос в конституционный суд – попытка сыграть в правовое государство. Впрочем, пока неудачная.

"Власть пытается обойти закон. А когда власть пытается обойти закон, то она неконституционна. И действительно после 20 мая она станет неконституционной", - отметил Юрий Дудкин, политический и военный эксперт.

В конституционном суде, похоже, как могут, пытаются дистанцироваться, потому что удивительно чувствуют политическую атмосферу, как животные – землетрясения. Судьи предупредили, что пока к ним никакие бумаги не приходили. Понятно, что это вопрос времени, да и реальной независимости у суда на Украине нет, поэтому там напишут все, что скажут на Банковой. Вот только репутации главаря киевского режима это вряд ли поможет.

"Значительная часть людей в страхе, в подавленном состоянии понимают, что это уже не президент, а колосс на глиняных ногах. И, безусловно, его нужно будет убирать. Но каким образом и кто это будет делать – пока неизвестно. А то, что эти настроения на Украине уже созрели – это я вам гарантирую", - рассказал Юрий Дудкин.

Настроения украинцев, пока они не пошли с вилами на офис президента, этот самый офис волнуют мало. Но Зеленский и его правая рука Андрей Ермак понимают, что ситуацию могут расшатать извне. Первые звоночки уже есть: оппозиционный депутат Дубинский из СИЗО пишет, что 21 мая президент превратится в тыкву и сохранить легитимность невозможно. Ему вторит бывший спикер Рады Дмитрий Разумков:

"В мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады".

Обоих критиков Зеленского сложно записать в сторонники России. Как и саму Россию – в бенефициара смены власти на Украине, когда вместо одного русофоба приходит другой, возможно, еще менее адекватный.

"Нам это совершенно не нужно. Потому что смена режима Зеленского в рамках режима Зеленского, то есть того же подхода, когда те же люди правят государством, ничего для нас не меняет. Нам нужна денацификация Украины, а не уход одного человека, чтобы заменить его другим. Так что для нас это невыгодно и бесполезно. Если люди хотят выступить против Зеленского – это дело людей. Российской Федерации это совершенно без надобности", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Отсутствие логики традиционно не мешает киевскому режиму обвинять Россию в попытке свергнуть Зеленского. На неделе интеллектуалы с Банковой явили миру страшную новость – Кремль готовит "Майдан-3".

Якобы таким образом Россия планирует деморализовать украинское общество, устроить безвластие и воспользоваться ситуацией на фронте. О том, что и без психологических операций общество далеко не в лучшей форме, а украинское контрнаступление плавно перетекло в отступление, в комитете по разведке почему-то умалчивают.

Как и не говорят об истинных интересантах перестановки кроватей в президентском офисе – Соединенных Штатах. Объединенный запад от Зеленского явно устал, для них нынешний глава киевского режима – надоедливая фигура, которая не готова договариваться и принимать трудные решения. Перефразируя представителей ВСУ и их отчеты об очередном оставленном поселке, Зеленский для Вашингтона выполнил свои функции и потерял стратегическое значение.

"Что касается Зеленского, да, они понимают, что его надо менять. Но не потому что он плох или хорош. А потому что использовали мы эту тряпочку, вытерли все ботинки. Тряпочка грязная. Надо ее выбросить и взять новую. Нужно найти человека, который не будет отвечать за прошлые ошибки. И его найдут в ближайшее время", - рассказал Дмитрий Журавлев.

Американские спецслужбы действуют на Украине более десяти лет. О работе ЦРУ в Незалежной на неделе подробно написали в "Нью-Йорк Таймс". По данным журналистов, в стране развернуты не менее 12 оперативных баз ведомства. Там с 2014 года американцы обучали сотрудников ГУР и СБУ ведению тайных подрывных операций против России глубоко за линией фронта. В задачи украинцев также входила вербовка россиян и создание на нашей территории спящих ячеек для подрывной работы против российской власти. При этом большинство украинских чиновников силового блока по сути уже много лет трудятся на Вашингтон. После некоторых откровений из статьи в любой уважающей себя стране моментально бы последовали отставки и аресты. Например, так в "Нью-Йорк Таймс" описывают первые часы в штаб-квартире Службы безопасности украины после того, как в 2014-м к власти пришли сторонники Майдана:

"Там было пусто. Никаких огней. Никакого руководства. Там никого не было. Наливайченко пошел в офис и позвонил начальнику отделения ЦРУ и местному руководителю Ми-6. Было около полуночи, но он вызвал их в здание, попросил помощи в восстановлении агентства с нуля и предложил трехстороннее партнерство. Вот так все и началось".

Основа государственной безопасности любой страны – это ее спецслужбы. И даже самые ближайшие союзники стараются не посвящать друг другу в дела разведки и контрразведки. В случае же с Украиной ЦРУ и Ми-6 сами местные власти просто дали карт-бланш. Похоже, чувствуя себя как в 51-м штате Америки шпионы расслабились и в какой-то момент пустили все на самотек. Признавать провал на Украине в Лэнгли не собираются, ведь на кону миллиардные бюджеты и внушительные возможности для коррупции. Поэтому и нужен козел отпущения. А также новый более сговорчивый свадебный генерал. Тем более, что в ЦРУ понимают - время поджимает. Скоро возможности для заработка, а также для терактов и диверсий против России значительно сократятся. Придет время спешно паковать чемоданы.

"Все будет точно так же, как в Афганистане и других странах, где присутствовали сотрудники ЦРУ. Как только российская армия, а это уже является явью, будет развивать обещающий успех на фронте, поверьте мне, немедленно будут выводиться все эти спецслужбы с территории Украины. И не просто выводиться, а в спешном порядке, с документами, с секретными агентами", - отметил Юрий Дудкин.

В такой ситуации Зеленский, у которого с 21 мая не будет и остатков легитимности, становится просто лишним колесом. И в лучшем случае, его ждет карательная медицина с повторением судьбы Мишико Саакашвили. Но проще и выгоднее для американцев сделать из него жертву мстительных русских и по совместительству героя Украины. Посмертно.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"