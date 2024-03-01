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Матвиенко: жителей Молдавии пытаются лишить памяти

14:26
  • пятница
  • 01 марта 2024

Спикер Совета Федерации считает, что потомки осудят нынешних правителей страны

Власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Такое мнение высказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой гагаузской автономии Евгенией Гуцул. Об этом сообщает РИА "Новости".  

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Политик предположила, что потомки осудят нынешних правителей Молдавии за попытки лишить их общей исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, об общих страницах в истории русского и гагаузского народов. 

Объясняя свою мысль, Матвиенко вспомнила про манкуртов. Согласно повести Чингиза Айтматова, так называли взятого в плен человека, который не помнил ничего из прошлой жизни. 

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