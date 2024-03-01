Матвиенко: жителей Молдавии пытаются лишить памяти

Спикер Совета Федерации считает, что потомки осудят нынешних правителей страны

Власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Такое мнение высказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой гагаузской автономии Евгенией Гуцул. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политик предположила, что потомки осудят нынешних правителей Молдавии за попытки лишить их общей исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, об общих страницах в истории русского и гагаузского народов.

Объясняя свою мысль, Матвиенко вспомнила про манкуртов. Согласно повести Чингиза Айтматова, так называли взятого в плен человека, который не помнил ничего из прошлой жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"