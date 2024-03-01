ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков раскрыл детали новой кадровой программы "Время героев"

14:37
  • пятница
  • 01 марта 2024

Она адресована участникам и ветеранам СВО

Участники кадровой программы "Время героев", о запуске которой объявил накануне президент России Владимир Путин, должны иметь российское гражданство и являться участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин: кадровую программу "Время героев" запустят для участников СВО

Представитель российского лидера отметил, что наряду с этим необходимо наличие высшего образования и опыта управления людьми.

До военнослужащих доведут необходимую информацию о программе "Время героев". Желающие заполнят заявку, которую отправят организаторам, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства и должны быть востребованы в гражданской жизни.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.