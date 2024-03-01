Песков раскрыл детали новой кадровой программы "Время героев"

Она адресована участникам и ветеранам СВО

Участники кадровой программы "Время героев", о запуске которой объявил накануне президент России Владимир Путин, должны иметь российское гражданство и являться участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель российского лидера отметил, что наряду с этим необходимо наличие высшего образования и опыта управления людьми.

До военнослужащих доведут необходимую информацию о программе "Время героев". Желающие заполнят заявку, которую отправят организаторам, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства и должны быть востребованы в гражданской жизни.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

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