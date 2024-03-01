Опубликована расшифровка разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

Предполагалось нанесение удара ракетами Taurus

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала в пятницу, 1 марта, транскрипцию разговора офицеров армии Германии, в которой шла речь об участии бундесвера в нанесении ударов по мосту через Керченский пролив.

Как говорится в публикации в аккаунте Симоньян в соцсети "ВКонтакте", разговор имел место 19 февраля 2024 годаа между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором ВВС бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Согласно расшифроке беседы военных, они обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Тaurus с истребителя Dassault Rafale. Инспектор ВВС бундесвера допустил передачу Киеву сотни Taurus двумя партиями, при этом отмечалось, что ракеты будут готовы к применению через восемь месяцев.

Один из участников разговора засомневался, получится ли удар по Крымскому мосту эффективным, и поинтересовался, какое количество ракет на него уйдет, отмечая, что "может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет".

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