Путин обсудил с Совбезом угрозы в космической сфере

Президент провел совещание по видеосвязи из Кремля

Космическую сферу и угрозы, которые могут возникать в этой области, обсудил Владимир Путин в пятницу с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент провел совещание по видеосвязи из Кремля. В дискуссиях приняли участие глава правительства, председатели обеих палат парламента и руководители силовых ведомств.

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания", - сказал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"