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МИД Франции: французы не хотят умирать за Украину

14:59
  • пятница
  • 01 марта 2024

Париж не будет отправлять свои войска на помощь Киеву

Франция не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

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Он отметил, что главная задача была в том, чтобы "помешать России, не воюя с ней". А отправлять солдат в зону боевых действий страна не готова. 

Депутат подчеркнул, что президент Франции говорил именно о том, чтобы помешать России. И в рамках этой задачи ничего исключать нельзя. 

Напомним, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече представителей 20 западных стран в Париже обсуждался вопрос об отправке войск на Украину. Однако к единому мнению так и не пришли, что не исключает подобного развития событий в будущем. 

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