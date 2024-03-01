МИД Франции: французы не хотят умирать за Украину

Париж не будет отправлять свои войска на помощь Киеву

Франция не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что главная задача была в том, чтобы "помешать России, не воюя с ней". А отправлять солдат в зону боевых действий страна не готова.

Депутат подчеркнул, что президент Франции говорил именно о том, чтобы помешать России. И в рамках этой задачи ничего исключать нельзя.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече представителей 20 западных стран в Париже обсуждался вопрос об отправке войск на Украину. Однако к единому мнению так и не пришли, что не исключает подобного развития событий в будущем.

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