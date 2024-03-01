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Собянин: Продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

14:44
  • пятница
  • 01 марта 2024

Отреставрируют исторический амбулаторный корпус

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о масштабной модернизации Морозовской больницы.

"Продолжаем модернизацию крупнейшего детского стационара Москвы – Морозовской больницы. Отреставрируем исторический амбулаторный корпус. Здание 1901 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем располагаются лабораторная служба и административные помещения", – говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Морозовской детской городской клинической больнице исполнилось 120 лет. Сергей Собянин поздравил коллектив с юбилеем учреждения. Сегодня больница растет и развивается. Там построили новый корпус, открываются существующие корпуса после реконструкции.

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