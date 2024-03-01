В Госдуму внесли поправки о бессрочной программе маткапитала

Продлить ее действие призвал президент

На рассмотрение Государственной думы России в пятницу, 1 марта, внесен законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной.

Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно действующему российскому законодательству, программа материнского капитала рассчитана по 31 декабря 2026 года. Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на маткапитал возникать не будет, если Госдума не примет указанные поправки, сообщает РИА Новости.

С 1 февраля 2024 года было проиндексировано свыше 40 различных пособий и выплат, эта мера затронула около 20 миллионов человек. Индексации подвергся и материнский капитал. Выплата теперь составляет 631 тысячу рублей на первенца и 833,8 тысячи на второго и последующих детей.

При этом с января 2024 года материнский капитал полагается только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка и исключительно в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"