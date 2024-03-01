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Пентагон предостерег от недооценки военного потенциала России

15:15
  • пятница
  • 01 марта 2024

В США напомнили про успехи российских военных в зоне СВО

Военный потенциал России нельзя недооценивать — "с этого никогда не стоит начинать". Такое заявление сделал начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж.
США и НАТО не нашли признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Как отметил американский военный, Россия за два года преуспела в развитии оборонно-промышленного комплекса, а ее успехи в зоне спецоперации подтверждают, что российские войска способны быстро "адаптироваться и учиться", сообщает Military Watch Magazine.

Генерал Джордж также отметил достижения ВС России в сфере применения беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.

Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на рост расходов на оборону и безопасность, мы не променяли "масло на пушки". Хотя в России примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность, все ранее заявленные социальные обязательства государства будут выполнены в полной мере.

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