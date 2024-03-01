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Медведев потребовал срочно оптимизировать себестоимость вооружений

15:19
  • пятница
  • 01 марта 2024

Зампред Совбеза провел заседание группы по проверке обоснованности ценообразования в ОПК

Себестоимость вооружений, производимых не предприятиях российского ОПК, необходимо оптимизировать в сжатые сроки. Поручение членам рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения дал Дмитрий Медведев.

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Зампред совета безопасности России, первый замглавы Военно-промышленной комиссии провел заседание этой группы. В числе ее участников, в частности, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Медведев заявил, что надо добиться оптимизации структуры себестоимости особо востребованных средств поражения и другой военной техники. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов, передает ТАСС.

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