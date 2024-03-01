В многоквартирном доме в Подмосковье раздался хлопок и начался пожар

Известно об одной пострадавшей
В жилом доме в Серпухове начался пожар сразу после громкого хлопка. Очевидцы предполагают, что взорвался бытовой газ. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Огонь охватил квартиры на четвертом и пятом этажах в здании на улице Чернышевского.
Пока есть информация, что пострадала одна женщина. Она госпитализирована с ожогами. Другой информации о жертвах нет.
К настоящему времени пожар почти потушен. Специалисты будут выяснять - чем вызван сильный хлопок. Дом 1967 года постройки, внутри установлены газовые плиты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"