В многоквартирном доме в Подмосковье раздался хлопок и начался пожар

Известно об одной пострадавшей

В жилом доме в Серпухове начался пожар сразу после громкого хлопка. Очевидцы предполагают, что взорвался бытовой газ. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Огонь охватил квартиры на четвертом и пятом этажах в здании на улице Чернышевского.

Пока есть информация, что пострадала одна женщина. Она госпитализирована с ожогами. Другой информации о жертвах нет.

К настоящему времени пожар почти потушен. Специалисты будут выяснять - чем вызван сильный хлопок. Дом 1967 года постройки, внутри установлены газовые плиты.

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