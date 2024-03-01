ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расширенное заседание коллегии УФНС по итогам 2023 года состоялось в Москве

15:21
  • пятница
  • 01 марта 2024

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В столице прошло расширенное заседание коллегии Управления федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве по итогам работы в 2023 году. Также обсуждались основные задачи на текущий год.

"За отчетный период объем налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Москвы, составил 5 трлн 276,4 млрд руб. с положительной динамикой. Доля управления в общих поступлениях Российской Федерации составила 19,7% (без учета НДПИ на нефтегазовые доходы). От налогоплательщиков московского региона в бюджет Москвы поступило 3 трлн 755 млрд руб. обеспечив положительный тренд поступлений", – сообщила пресс-служба ведомства.

Объем перечислений страховых взносов во внебюджетные фонды за отчетный период превысил 2,5 триллиона рублей, что составляет почти четверть общероссийских поступлений в фонды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание коллегии Управления федеральной налоговой службы по Москве
Заседание коллегии Управления федеральной налоговой службы по Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.