Расширенное заседание коллегии УФНС по итогам 2023 года состоялось в Москве

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В столице прошло расширенное заседание коллегии Управления федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве по итогам работы в 2023 году. Также обсуждались основные задачи на текущий год.

"За отчетный период объем налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Москвы, составил 5 трлн 276,4 млрд руб. с положительной динамикой. Доля управления в общих поступлениях Российской Федерации составила 19,7% (без учета НДПИ на нефтегазовые доходы). От налогоплательщиков московского региона в бюджет Москвы поступило 3 трлн 755 млрд руб. обеспечив положительный тренд поступлений", – сообщила пресс-служба ведомства.

Объем перечислений страховых взносов во внебюджетные фонды за отчетный период превысил 2,5 триллиона рублей, что составляет почти четверть общероссийских поступлений в фонды.

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