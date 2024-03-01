Москва в полной мере реализует поручения президента по сохранению объектов культурного наследия

Москва уже ведет активную работу в этом направлении

Власти Москвы в полной мере реализуют поручения президента относительно реставрации исторических объектов. Об этом АГН "Москва" сообщил председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов.

"В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин затронул очень важный вопрос сохранения памятников культуры. Поручение проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия действительно необходимо. В нашей стране множество старинных зданий, усадеб, церквей, которые требуют внимания прямо сейчас, но порой формалистский подход к присвоению статуса памятника, принятию мер по его охране, реставрации не позволяет отреагировать своевременно. С этим можно и нужно бороться, чтобы сохранить наше наследие. Медлить нельзя – разрушаясь, памятники исчезают безвозвратно", – отметил Степан Орлов.

По его словам, Москва уже ведет активную работу по сохранению объектов культурного наследия страны.

"И столица может предложить регионам помощь – методическую, технологическую. Сейчас в Москве реализуется масштабнейшая программа сохранения культурного наследия. За период 2011–2023 годов в Москве было отреставрировано около 2 тыс. 200 памятников архитектуры, в том числе 220 объектов – в 2023 году", – сказал Степан Орлов.

В планах на 2024 год - порядка 500 объектов, при этом работа ожидается разноплановой.

"Знаковыми объектами для реставраторов в этом году станут исторические павильоны №6 "Химия" и №67 "Советская печать" на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском, церковь Петра и Павла на ул. Новая Басманная, Дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском пер., кинотеатр "Ударник" на ул. Серафимовича, памятник Юрию Гагарину на Гагаринской площади", – рассказал вице-спикер МГД.

Накануне президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России.

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