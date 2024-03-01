Медведев высказался о роли Германии в подготовке атак на Крымский мост

Политик напомнил призыв времен Великой Отечественной войны

Извечные противники России немцы снова превратились в заклятых врагов — такое заявление сделал в пятницу, 1 марта, зампред росссийского Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обнародовала транскрипцию разговора офицеров армии Германии, которые обсуждали нанесение ударов по мосту через Керченский пролив. Германские военные рассматривали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Тaurus с истребителя Dassault Rafale.

После этого Медведев написал в своем Telegram-канале, что на ум приходит "снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".

Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо направить в бундестаг требование о расследовании в связи с этой публикацией. Руководство ФРГ должно дать объяснения, подчеркнул российский политик.

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