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Медведев высказался о роли Германии в подготовке атак на Крымский мост

15:52
  • пятница
  • 01 марта 2024

Политик напомнил призыв времен Великой Отечественной войны

Извечные противники России немцы снова превратились в заклятых врагов — такое заявление сделал в пятницу, 1 марта, зампред росссийского Совбеза Дмитрий Медведев.

Захарова отреагировала на запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
Опубликована расшифровка разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обнародовала транскрипцию разговора офицеров армии Германии, которые обсуждали нанесение ударов по мосту через Керченский пролив. Германские военные рассматривали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Тaurus с истребителя Dassault Rafale.

После этого Медведев написал в своем Telegram-канале, что на ум приходит "снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".

Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо направить в бундестаг требование о расследовании в связи с этой публикацией. Руководство ФРГ должно дать объяснения, подчеркнул российский политик.

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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