Юлия Тимошенко резко высказалась о Зеленском

Она обвинила главу Украины в консолидации власти

Президент Зеленский злоупотребляет своими властными полномочиями, он не должен этого делать. Такое мнение высказала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF. Она напомнила, что плюрализм и демократия в стране должны остаться. Их нельзя отменять.

Политик отметила, что лучше не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо. И Зеленскому стоит обратить на это внимание. Также как и на коррупцию в стране, которая есть. И этот факт Тимошенко признала.

В январе в американских СМИ начали писать о том, что "свободолюбивая демократия" на Украине - это миф. А на самом деле в стране все яснее проступают черты авторитарного общества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"