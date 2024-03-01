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Юлия Тимошенко резко высказалась о Зеленском

16:06
  • пятница
  • 01 марта 2024

Она обвинила главу Украины в консолидации власти

Президент Зеленский злоупотребляет своими властными полномочиями, он не должен этого делать. Такое мнение высказала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF. Она напомнила, что плюрализм и демократия в стране должны остаться. Их нельзя отменять.

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Политик отметила, что лучше не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо. И Зеленскому стоит обратить на это внимание. Также как и на коррупцию в стране, которая есть. И этот факт Тимошенко признала. 

В январе в американских СМИ начали писать о том, что "свободолюбивая демократия" на Украине - это миф. А на самом деле в стране все яснее проступают черты авторитарного общества. 

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